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Видео: полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре в Воронеже

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© СК РФ

© СК РФ

Сотрудник полиции на личном автомобиле «Тойота» днем 9 июня выехал на тротуар в Воронеже. Скорость автомобиля была настолько большой, что он разметал пешеходов у магазина «Пятерочка». На месте погиб мужчина, две женщины попали в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Сеть попала видеозапись с места событий.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), по факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом с участием сотрудника полиции», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, 24-летний полицейский не справился с управлением. Автомобиль выехал на тротуар на пересечении Ленинского проспекта с улицей Зои Космодемьянской. Водитель был трезв, но для более точного исследования у него взяли образцы крови.

«Ход расследования находится на контроле руководителя регионального следственного управления», — отметили в СК РФ.

Накануне в Москве суд отправил под домашний арест актера Михаила Ефремова, совершившего смертельное ДТП в пьяном виде.

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