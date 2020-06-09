«Российские зеленые» назвали тех, кто замалчивал утечку топлива в Норильске

Причину, по которой информация об экологической катастрофе в Норильске так долго доходила до региональных и федеральных властей, назвал исполнительный директор федеральной Открытой экологической платформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов.

Он рассказал, что по запросу этой организации местная администрация предоставила документы, которые описывают всю последовательность сообщений.

По словам Шахматова, дежурный ТЭЦ в течение 20 минут после прорыва емкости сообщил об аварии в городское МЧС, которое в свою очередь в течение еще 20 минут отправило сообщение, и не одно, в краевое управление МЧС.

Глава «Российских зеленых» считает, что наверх информация наверх не пошла по причине неправильной ее квалификации. «Реакции обратной от краевого МЧС не поступило», — цитирует его ФАН.

Шахматов подчеркнул, что именно краевое МЧС должно было проинформировать о катастрофе губернатора Красноярского края Александра Усса, который потом признался, что узнал о произошедшем из соцсетей.

Эколог предположил, что, получив сообщение от МЧС Норильска, региональное МЧС не перепроверило информацию и, возможно, посчитало ЧП незначительным. При этом он отметил, что в Норильске народ не отмалчивался. «Местная администрация тоже сообщила в Красноярский край о катастрофе, были отправлены телефонограммы в Минэнерго, Росприроднадзор», — приводит его слова издание.

Ранее в Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске.

Напомним, в результате разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки Амбарную и Далдыкан.

Вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что наиболее вероятной причиной аварии могло стать непредвиденное поведение грунта, а не аварийное состояние резервуара.