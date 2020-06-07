В Росприроднадзоре рассказали, как скрывали утечку топлива в Норильске

В день аварии на ТЭЦ-3 о произошедшем разливе топлива было известно в Красноярске, рассказал РЕН ТВ замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин.

По его словам, обо всем сообщили и доложили, а также приложили все материалы и фото.

Рябинин также обратил внимание на то, что в день происшествия, 29 мая, сотрудники Росприроднадзора планировали провести проверку в месте рядом с ТЭЦ-3. Тогда же они узнали о случившемся ЧП.

При этом он утверждает, что его с начальником дважды не пропустили на место аварии, хотя они предъявляли удостоверения. Рябинин отметил, что и полиция повела себя аналогичным образом, объяснив запрет тем, что это частная территория.

Однако сотрудникам Росприроднадзора все-таки удалось сделать снимки стекающей в ручей солярки, после чего туда приехали вооруженные люди и прогнали их.

Рябинин также сообщил телеканалу, что в настоящий момент неизвестны истинные масштабы экологической катастрофы, поскольку на некоторых участках пробы так и не были взяты.

Напомним, в результате разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки Амбарную и Далдыкан.

Вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что наиболее вероятной причиной аварии могло стать непредвиденное поведение грунта, а не аварийное состояние резервуара.



На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что узнал о происшествии на ТЭЦ-3 из соцсетей.

После этого глава государства дал поручение правоохранительным органам проверить действия всех должностных лиц и жестко отчитал докладчиков.

