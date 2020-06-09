Генсек ООН вновь напомнил об угрозе голода из-за пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции является серьезной угрозой для обеспечения питанием всего человечества, и особенно — наиболее уязвимых сообществ. Мир стоит на пороге глобальной продовольственной катастрофы, и она разразится, если не принять экстренных мер. Об этом сказано в аналитической записке генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Принятие мер по борьбе с COVID-19 вместе с новой глобальной рецессией способны нарушить функционирование существующих продовольственных систем. Это может привести к тяжелым последствиям. Еще до начала пандемии сотни миллионов людей в разных странах испытывали голод и недоедание, сейчас ситуация только ухудшилась, отметил генсек.

«Пандемия коронавируса представляет собой угрозу для обеспечения продовольственной безопасности и питания, прежде всего для наиболее уязвимых сообществ в мире», — цитирует NEWS.ru текст документа.

ООН рекомендует обеспечить защиту работников продовольственного сектора, контролировать беспрепятственную доставку критически важных продовольственных грузов в рамках гуманитарной помощи до наиболее уязвимых групп населения, сохранять открытыми торговые коридоры и обеспечивать непрерывность цепочек поставок сельскохозяйственной продукции.

Также необходим более оперативный и масштабный обмен информацией, позволяющий быстро получать данные «о том, кто страдает от голода и недоедания, где они находятся, какой вид поддержки им необходим». Власти должны обеспечить гарантированный доступ к безопасным и питательным продуктам. Особенно это необходимо малолетним детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и «представителям других групп риска».

В прямой поддержке, по словам Гутерреша, нуждаются дети, лишенные доступа к школьному питанию. ООН располагает данными, что численность этой группы сейчас — примерно 352 миллиона человек.

В конце апреля глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уже говорил о том, что пандемия поставила мир на грань «голода библейских масштабов».