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ООН предупредила о «библейском» голоде из-за пандемии

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© Piqsels

© Piqsels

Пандемия коронавируса поставила мир на грань голода «библейских масштабов». Для того чтобы избежать катастрофы необходимы срочные меры, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По оценкам экспертов ВПП, число голодающих в мире может увеличиться со 135 до более 250 миллионов человек. Наибольшему риску подвергаются десять стран, затронутых военными конфликтами, экономическим кризисом и изменением климата. В ежегодном Глобальном докладе о продовольственных кризисах, подготовленном организацией, упоминаются Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити.

В Южном Судане от продовольственного кризиса в прошлом году пострадало 61% населения. Еще до пандемии в некоторых районах Восточной Африки и Южной Азии ощущалась острая нехватка продовольствия, вызванная засухой и самой масштабной активностью саранчи за последние десятилетия. Во время видеоконференции Совета Безопасности ООН Дэвид Бизли заявил, что мир должен «действовать мудро и быстро».

«Мы можем столкнуться с масштабным голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев. Правда в том, что у нас совсем нет времени», — цитирует его слова сайт «Би-би-си».

Бизли считает, что ООН должна использовать свой богатый опыт и объединить различные программы, необходимые для того, чтобы пандемия COVID-19 не стала «человеческой и продовольственной катастрофой».

По словам старшего экономиста ВПП Арифа Хусейна, экономические последствия пандемии могут стать настоящей катастрофой для миллионов «тех, кто уже висит на волоске», страшным ударом для людей, «которые могут поесть, только если заработают на это денег».

«Карантинные меры и глобальная экономическая рецессия уже уничтожили их привычную жизнь. Нужно только еще один удар — такой как COVID-19 — чтобы столкнуть их с края в пропасть. Мы должны сейчас действовать сообща, чтобы смягчить воздействие этой глобальной катастрофы», — призвал Хусейн.

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Представлен бюджетник Oppo A72

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Oppo

Oppo

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.

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