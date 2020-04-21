ООН предупредила о «библейском» голоде из-за пандемии

Пандемия коронавируса поставила мир на грань голода «библейских масштабов». Для того чтобы избежать катастрофы необходимы срочные меры, заявил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По оценкам экспертов ВПП, число голодающих в мире может увеличиться со 135 до более 250 миллионов человек. Наибольшему риску подвергаются десять стран, затронутых военными конфликтами, экономическим кризисом и изменением климата. В ежегодном Глобальном докладе о продовольственных кризисах, подготовленном организацией, упоминаются Йемен, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити.

В Южном Судане от продовольственного кризиса в прошлом году пострадало 61% населения. Еще до пандемии в некоторых районах Восточной Африки и Южной Азии ощущалась острая нехватка продовольствия, вызванная засухой и самой масштабной активностью саранчи за последние десятилетия. Во время видеоконференции Совета Безопасности ООН Дэвид Бизли заявил, что мир должен «действовать мудро и быстро».

«Мы можем столкнуться с масштабным голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев. Правда в том, что у нас совсем нет времени», — цитирует его слова сайт «Би-би-си».

Бизли считает, что ООН должна использовать свой богатый опыт и объединить различные программы, необходимые для того, чтобы пандемия COVID-19 не стала «человеческой и продовольственной катастрофой».

По словам старшего экономиста ВПП Арифа Хусейна, экономические последствия пандемии могут стать настоящей катастрофой для миллионов «тех, кто уже висит на волоске», страшным ударом для людей, «которые могут поесть, только если заработают на это денег».

«Карантинные меры и глобальная экономическая рецессия уже уничтожили их привычную жизнь. Нужно только еще один удар — такой как COVID-19 — чтобы столкнуть их с края в пропасть. Мы должны сейчас действовать сообща, чтобы смягчить воздействие этой глобальной катастрофы», — призвал Хусейн.