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Ростуризм анонсировал недорогие туры по России

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© ИТАР-ТАСС/ Григорий Собченко

© ИТАР-ТАСС/ Григорий Собченко

В Ростуризме объявили одной из ключевых своих задач на это лето запуск новых доступных маршрутов и направлений для российских туристов.

Альтернативой южным курортам могут стать озеро Байкал, Алтай, Хакасия и Калининградская область.

Например, стоимость недельного тура на озеро Байкал на базе чартерной авиаперевозки будет начинаться от 30 тысяч рублей на человека, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Она также рассказала, что, начиная с июля, впервые будут осуществляться чартерные перевозки в Калининградскую область, где за недельный отдых придется потратить от 10 тысяч рублей.

«Мы также впервые запускаем чартеры в Республику Хакасия, там цены будут начинаться от 35 тысяч рублей за неделю за одного человека», — цитирует Догузову ФАН. В Алтай можно будет съездить на неделю по цене от 25 тысяч рублей на человека, добавила она.

По ее словам, в стоимость путевки будет входить проживание в гостинице, авиаперелет и экскурсионная программа на выбор.

Глава Ростуризма выразила надежду, что в этом сезоне получится запустить еще «хотя бы с десяток таких интересных пакетных предложений».

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, какие три чартерных направления из 20 Федеральное агентство по туризму уже готово предложить россиянам.

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