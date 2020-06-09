Бречалов: в Удмуртии с 15 июня отменят карантин

В Республике Удмуртия с 15 июня отменят карантин для въезжающих в регион. Об этом заявил глава субъекта Александр Бречалов в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

Мы собираемся возвращать регион к нормальной жизни в ближайшее время. Могу сразу сказать, что с 15 числа мы будем снимать ограничения по четырнадцатидневному карантину для приезжающих, кроме тех, кто работает организованными группами вахтовым методом. Скорее всего, внутренние посты будем тоже снимать. Поэтому в ближайшие дни у нас достаточно серьезные изменения будут, — сказал Бречалов.

Также руководитель Удмуртии поделился личными впечатлениями в связи с перенесенной им коронавирусной инфекцией и дал оценку республиканской системе здравоохранения.

Еще Александр Бречалов отметил, что в период пандемии «важные для региона задачи не отошли на второй план и реализация национальных проектов не останавливалась».

Ранее с Дарьей Кислицыной побеседовала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. Она рассказала представительнице ЭИСИ о ходе реализуемой в регионе программы страхования жизни и здоровья людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность.