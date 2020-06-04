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Как власти ХМАО помогают волонтерам, работающим в регионе

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о ходе реализуемой в регионе программы страхования жизни и здоровья людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность.

По словам Комаровой, сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе застраховано 800 добровольцев, которые помогают нуждающимся в период эпидемии коронавируса.

«Люди могут рассчитывать на 2000 рублей в сутки — в случае госпитализации, выплата при установлении диагноза — до 150 тысяч рублей, при летальном исходе — 1 миллион рублей», — заявила глава региона в интервью директору департамента региональных программ ЭИСИ Дарье Кислицыной.

Мы приняли решение о страховании жизни добровольцев от заболеваний и, не дай Бог, от гибели, учитывая то, что они все делают от доброго сердца, не требуя никакой зарплаты. Сегодня, для того, чтобы участвовать в этой программе, мы создали оператора — „Гуманитарный добровольческий корпус“. Зарегистрировавшись в его составе, вы автоматически входите в программу, — добавила Комарова.

По ее данным, в зоне ответственности ханты-мансийских волонтеров — более 100 тысяч человек.

Видеозапись интервью с Натальей Комаровой можно посмотреть на странице ЭИСИ в Instagram.

Ранее Наталья Комарова заручилась поддержкой президента России Владимира Путина для выдвижения на новый губернаторский срок. В ходе видеоконференции глава государства похвалил Комарову за ее работу, отметив, что под ее руководством регион успешно развивается.

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