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Мужчина на роликовых коньках насмерть сбил пенсионерку на «Тропе здоровья»

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© sledcom.ru

© sledcom.ru

В городе Березовском Свердловской области разыскивают молодого человека на роликовых коньках, насмерть сбившего женщину 1939 года рождения, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщил URA.RU помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков, в настоящее время личность мужчины устанавливается.

По информации следственных органов, инцидент произошел еще утром 1 мая 2020 года на велосипедной дорожке «Тропы здоровья». Мужчина, двигавшийся на роликовых коньках со значительной скоростью, наехал сзади на пожилую женщину, которая шла по велодорожке. В результате наезда она упала и получила травму головы, впоследствии оказавшуюся смертельной. Она скончалась 4 мая.

Ранее сообщалось, что велосипедиста, сбившего насмерть женщину в Москве, столичный суд приговорил к одному году ограничения свободы.

«Ридус» также писал о том, что в августе 2018 года в столичном парке Горького велосипедист сбил катавшегося на скейтборде 28-летнего мужчину, в результате чего последний умер, не приходя в сознание.

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