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В Москве осудили велосипедиста, сбившего насмерть женщину

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© dpa/picture-alliance

© dpa/picture-alliance

Велосипедиста, сбившего насмерть женщину в Москве, столичный суд приговорил к одному году ограничения свободы.

Мещанский районный суд признал гражданина РФ Евгения Аршинова виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Инцидент произошел 5 октября 2018 года. Мужчина ехал на велосипеде и сбил женщину, которая двигалась навстречу. Пострадавшая получила травмы, от которых впоследствии скончалась, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Установленное судом ограничение свободы запрещает осужденному в течение года уходить из дома в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать за пределы территории муниципального образования, посещать места проведения массовых мероприятий, изменять место жительства, работы или учебы без согласия специализированного государственного органа.

Как сообщал «Ридус», в августе прошлого года в столичном парке Горького велосипедист сбил катавшегося на скейтборде 28-летнего мужчину, в результате чего последний умер, не приходя в сознание.

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Комментарии (1)

  • Small bac61ca2c4
    Максим Легуенковчера, 17:45

    Сбивших, зачастую не по своей вине, людей водителей авто отправляют в колонии-поселения на несколько лет, а плевавшим на всех и все "двухколесным" только ограничение свободы на год? Где справедливость

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