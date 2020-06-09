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Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры

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© NASA

© NASA

Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру. Запланированная на октябрь встреча перенесена на февраль 2021 года. Осенью должна состояться только видеоконференция, заявила ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Людмила Засова.

Запустить российский аппарат, который проведет комплексное изучение внутреннего строения, поверхности и атмосферы Венеры, намерены в 2027—2029 годах. Изучать эту планету куда сложнее, чем Марс, подчеркнула Засова. Виной тому — крайне неблагоприятные условия — температура почти в 500 градусов Цельсия и давление около 100 атмосфер.

«На Венере вы фактически в воду садитесь, поскольку плотность атмосферы высокая. Посадка там проще, но и работать там сложнее. Сколько работал СССР, чтобы сделать посадочный аппарат, который смог сесть на поверхность и начать работать», — цитирует РИА Новости слова ученого.

Советские аппараты совершили 10 успешных посадок на негостеприимную планету. В основу разработки зонда для российско-американской миссии положена базовая конструкция советской посадочной станции, которую использовали в экспедициях «Венера» и «Вега».

Советская станция

Советская станция «Вега"

© Википедия

«Мы используем станцию «Венера/Вега», потому что это идеальная машина, просто приборы современные поставим на нее», — пояснила Засова.

Изображение поверхности планеты, созданное на основе данных советских станций

Изображение поверхности планеты, созданное на основе данных советских станций «Венера-13» и «Венера-14».

© NASA

С момента посадки «Веги-1» и «Веги-2» на Венеру скоро пройдет уже 35 лет. Аппараты успешно опустились на планету 11 и 15 июня 1985 года.

Недавно в Институте космических исследований заявили о разработке новой российской программы по изучению Венеры.

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