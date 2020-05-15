Россия разработает новую программу изучения Венеры

В России планируется разработка новой программы исследования Венеры. Она будет включать отправку к планете не менее трех научных аппаратов. Основные параметры будущих миссий планируется представить в 2021 году, заявил руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

«Есть идея сделать не отдельный проект, а программу, включающую несколько миссий. Я думаю, что об основных чертах в следующем году мы сможем говорить публично», — цитирует его слова ТАСС.

Первой российской экспедицией в рамках новой программы должен стать проект «Венера- Д». Запуск этого аппарата намечен на конец нынешнего десятилетия. Спустя пару лет возможен следующий этап — старт второго зонда. Третий отправится к нашей космической соседке к середине 30-х годов.

По словам Зеленого, в ходе всех трех экспедиций на поверхность Венеры планируется отправлять посадочные аппараты. Проведут и исследование атмосферы планеты.

Проект «Венера- Д» разрабатывается уже сейчас. Он должен стать частью готовящейся Единой космической программы. Планируется, что в рамках этой миссии Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами. В октябре предстоит обсудить тему на переговорах, но на сроки и формат может повлиять пандемия коронавируса. Есть вероятность проведения видеоконференции.

В прошлый раз отечественная комплексная программа изучения Венеры была осуществлена еще во времена Советского Союза. СССР сумел создать несколько автоматических посадочных станций, которые достигли поверхности планеты. В их числе — знаменитая «Венера-13», установившая рекорд продолжительности работы в агрессивных венерианских условиях. Она более двух часов передавала на Землю сигналы, находясь в среде с температурой в 500 C°.

Тем временем ученые снизили вероятность обнаружения жизни на Марсе. Причиной тому стала новая математическая модель.