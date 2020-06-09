Турция не спросит разрешения на изменение статуса Святой Софии

Турция не должна спрашивать у кого-либо разрешения, чтобы превратить собор Святой Софии из музея в мечеть. Греция, которая выражает недовольство по этому поводу, должна «знать свое место», заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

Разговоры о статусе одного из известнейших зданий мира вновь начались после чтения Корана в стенах Святой Софии. Министерство иностранных дел Греции выступило с осуждением акта, приуроченного к очередной годовщине взятия турками Константинополя в 1453 году.

«Греция недовольна тем, что мы собираемся превратить Айя-Софию в мечеть. Но мы демократичное государство, и если будет сделан такой шаг, то для того у нас есть парламент, нам не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Мы ждем решения Госсовета и поступим в зависимости от этого. Поэтому Греции нужно знать свое место», — цитирует РИА Новости слова Эрдогана, сказанные в эфире телеканала TRT.

По данным турецкой прессы, Государственный совет Турции может рассмотреть вопрос о статусе Святой Софии 2 июля.

Собору Святой Софии в Константинополе почти полторы тысячи лет. Считается, что этот ярчайший образец византийского зодчества был воздвигнут в 537 году на месте более ранних христианских базилик. До строительства собора Святого Петра в Риме в XVI—XVII вв. еках он оставался и самым большим храмом христиан.

Однако к моменту возведения собора Святого Петра Айя-София уже не являлась христианским храмом. В конце мая 1453 года Константинополь захватили турки. Они превратили святыню православия в мечеть, закрасив золотые греческие фрески сурами из Корана и своими орнаментами.



В 1934 году было принято мудрое решение о превращении храма в музей. Это позволило открыть доступ как к исламской, так и к христианской истории здания. Некоторые прекрасные византийские фрески вновь увидели свет, появившись из-под слоев зеленой краски. При этом в интерьере сохранились и мусульманские элементы.

С 1985 года собор Святой Софии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Около года назад Эрдоган уже говорил о скором превращении Святой Софии обратно в мечеть.