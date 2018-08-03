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Эрдоган пообещал снова сделать собор Святой Софии в Стамбуле мечетью

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© pixabay.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что собор Святой Софии в Стамбуле может быть снова превращен в мечеть по решению властей страны.

«Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после [муниципальных] выборов. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично», — приводит слова Эрдогана «Интерфакс».

Напомним, построенный в в VI веке всемирно известный памятник византийского зодчества и один из самых значимых православных храмов в мире — собор Святой Софии в Стамбуле — после завоевания Константинополя турками в 1443 году был превращен в мечеть, а ныне является музеем.

Ранее президент Турции вступил в полемику с властями Австралии и Новой Зеландии, где тяжело переживают теракты 15 марта, когда вооруженные мужчины напали на две мечети, расположенные в новозеландском городе Крайстчерч, убив 49 мусульман и ранив еще столько же. 

Реджеп Эрдоган, позиционирующий себя как главный защитник мусульман всего мира, заявил что любые попытки насилия над новозеландскими мусульманами обернутся тем же, что случилось с войсками Австралии и Новой Зеландии, которые понесли большие потери при высадке десанта на полуостров Галлиполи в 1915 году во время Первой мировой войны.

В частности, в своей речи в память о провальной для стран Антанты Дарданелльской операции Эрдоган пригрозил отправить врагов Турции домой в гробах. «Ваши деды пришли к нам, и некоторые из них вернулись в гробах. Если и вы придете, подобно вашим дедам, то будьте уверены: вы погибнете, как и они», — сказал он. 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал выступление Эрдогана «безрассудным» и «крайне оскорбительным», пригрозив пересмотреть отношения между странами.

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