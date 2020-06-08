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ВОЗ призвала Россию не снижать готовность к новой волне COVID-19

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© А.Жирнов

© А.Жирнов

Эффективные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции необходимы и после снятия ограничений. Нужно продолжать выявление зараженных, а также лиц, с которыми они контактировали, и изолировать всех. Российской системе здравоохранения стоит оставаться в режиме готовности к возможному росту новых случаев COVID-19, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Комментируя ослабление властями Москвы «режима повышенной готовности» с 9 июня, чиновница подчеркнула, что важно «защищать работников здравоохранения от инфекции и поддерживать готовность системы здравоохранения, реагировать на двойную проблему: обеспечивать предоставление основных медицинских услуг и быстро реагировать на возможный рост новых случаев».

При этом нельзя отказываться от ношения масок в общественных местах: транспорте, торговых центрах, магазинах.

«Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах, которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту», — цитирует ТАСС слова Вуйнович.

Но Москва, судя по всему, собирается еще долго ходить в перчатках и масках. «Возвращение к прежней жизни», возможно, займет около года. Хорошо, что меры не продлили до изобретения вакцины.

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