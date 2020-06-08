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Масочно-перчаточный режим в Москве пока не отменили

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отмена режима самоизоляции в Москве с 9 июня не повлечет за собой отмену масочно-перчаточного режима в столице.

Москвичи по-прежнему должны носить маски и перчатки при посещении общественных мест и во время прогулок, сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина.

По словам градоначальника, вероятность заражения коронавирусом сохраняется и поэтому необходимо соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим, чтобы не допустить новой вспышки эпидемии.

Собянин также отметил, что открытые предприятия должны четко выполнять требования санитарных служб.

Как известно, масочный режим был введен в Москве с 12 мая. Он обязывает жителей столицы использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта, включая такси. Маску же нужно надевать при выходе на улицу.

Ранее стало известно, что 8 июня Собянин подписал указ, отменяющий с 9 июня режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Кроме того, было объявлено об открытии с 16 июня кафе и летних веранд, а с 23 июня — фитнес-клубов и бассейнов. Уже с 9 июня заработают парикмахерские и салоны красоты.

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