Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска Crew Dragon

Вместо благодарности за доставку американских астронавтов на «Союзах» Роскосмос слышал в свой адрес лишь насмешки после успешного запуска корабля Crew Dragon к МКС, написал в своей колонке в журнале Forbes глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, уместно было бы поблагодарить советских разработчиков «Союза» и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль.

«Батутом, по разошедшейся моей метафоре, американцам так и не пришлось воспользоваться — мы продолжили доставку их астронавтов в космос», — напомнил Рогозин.

В этой связи он посетовал на то, что никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев в Роскосмосе так и не дождались.

При этом Рогозин выразил уверенность в том, что 30 мая, в день запуска Crew Dragon, Илон Маск испортил настроение не Роскосмосу, а своим соотечественникам из компании Boeing, опередив их с началом летных испытаний. «Это их война, а не наша», — резюмировал он, подчеркнув, что в России давно и непрерывно работает национальная космическая транспортная система, которая постоянно совершенствуется.

После состоявшегося 30 мая 2020 года первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon к МКС глава американской компании SpaceX Илон Маск вспомнил о словах Рогозина про батут. «Батут работает», — пошутил он на пресс-конференции. В свою очередь Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС и оценил шутку Илона Маска. Рогозин написал, что она ему понравилась.



Позже глава Роскосмоса объяснил, что его предложение оставлять астронавтов на МКС с помощью батута, сделанное американцам в 2014 году, спасло российскую ракетно-космическую отрасль от санкций США. «Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза, и ее услышали», — заявил он.