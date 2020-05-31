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Рогозин заявил, что его слова про батут были реальной угрозой

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, предложивший в 2014 году американцам доставлять астронавтов на МКС с помощью батута, заявил, что тем самым он спас российскую ракетно-космическую отрасль от санкций США.

«Это была не шутка с нашей стороны, а реальная угроза, и ее услышали», — написал Рогозин в Twitter.

Как известно, с 2011 года американских астронавтов доставляли на МКС российскими «Союзами», а в 2014 году Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута, комментируя таким образом американские санкции против российской космической отрасли.

После состоявшегося 30 мая 2020 года первого пилотируемого запуска корабля Crew Dragon к МКС глава американской компании SpaceX Илон Маск вспомнил о словах Рогозина про батут. «Батут работает», — пошутил он на пресс-конференции.

В свою очередь Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна с успешной стыковкой Crew Dragon с МКС и оценил шутку Илона Маска. Рогозин написал, что она ему понравилась.

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