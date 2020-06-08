СК предъявил начальнику цеха ТЭЦ-3 обвинение по делу об утечке топлива
- 08 июня 2020, 19:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По делу об утечке дизельного топлива в Норильске начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Вячеслав Старостин обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, приводит ее слова ТАСС.
Петренко добавила, что в настоящее время устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия.
Напомним, в результате разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которые попали в реки Амбарную и Далдыкан.
Вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что наиболее вероятной причиной аварии могло стать непредвиденное поведение грунта, а не аварийное состояние резервуара.
В рамках расследования был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3. СК возбудил четыре уголовных дела.
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