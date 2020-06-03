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Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 задержан по делу об утечке нефтепродуктов

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© vk.com

© vk.com

В рамках расследования уголовного дела об утечке нефтепродуктов в Норильске задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Начальник цеха задержан в качестве подозреваемого, уточнили агентству в пресс-службе.

По данным МЧС, с места аварии вывезли 4,5 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, а с реки собрали 30 кубометров горючего. Общий объем утечки топлива составил около 21 тысячи кубометров.

Ранее сообщалось, что 29 мая на норильской ТЭЦ-3 произошел разлив дизельного топлива. На теплоцентрали разгерметизировался один из резервуаров, а когда в лужу из горючего въехал автомобиль, начался пожар. Огонь охватил примерно 350 квадратных метров, утечка нефтепродуктов составила около 20 тысяч тонн.

Образовавшиеся после этого «кровавые реки» попали на видео.

На совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае президент РФ Владимир Путин отчитал чиновников за бездействие и объявил в Норильске ЧС федерального характера.

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