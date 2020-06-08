Денис Казначеев отверг обвинения в «отмывании» средств в даркнете

Власти Соединенных Штатов считают, что российский диджей Денис Казначеев за последние десять лет «отмыл» в «темной паутине» более одного миллиона долларов. Арестованный в Берлине по запросу Минюста США россиянин категорически отвергает эти обвинения и указывает на ошибки в выводах следствия.

«По данным американских правоохранительных органов, россиянин Казначеев, используя теневую сеть и являясь участником российской кибермафии, начиная с 2010 года по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов США», — цитирует ТАСС слова источника, знакомого с материалами дела.

Однако Казначеев своей вины не признает и указывает на то, что в деле фигурируют ID (идентификатор пользователя) и IP (адрес пользователя в интернете), не имеющие к нему никакого отношения. Это еще раз говорит об ошибочности выводов следствия.

«Денис Казначеев в ходе допроса пояснил, что никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений», — подчеркнул собеседник агентства.

Казначеева около недели назад арестовали в Германии, где он проживал последнее время. Друзья уже разместили в социальных сетях призывы «пошуметь» и поддержать российского диджея, совершенно невиновного в том, что ему инкриминируют.