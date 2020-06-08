Стрелок со Строительной улицы ранен и задержан Росгвардией

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии задержал стрелка, открывшего огонь по людям на улице Строителей в Москве. До этого с вооруженным мужчиной пытались договориться. При штурме он был ранен, сообщил ТАСС.

Как передал корреспондент агентства, спецназовцы зашли в подъезд, в котором находится квартира подозреваемого, затем послушались крики и выстрелы.

После глухого хлопка и трех одиночных выстрелов сотрудники Росгвардии позвали к квартире стрелка врачей скорой помощи.

Стрельбу по прохожим житель квартиры дома № 5 по улице Строителей начал накануне около 22:00. По предварительным данным, пострадали два человека, находившихся во дворе. Момент первого выстрела попал на видео, опубликованное «Ридусом».

Стрелок мог находиться в неадекватном состоянии. Очевидцы событий говорят, что выстрелы были слышны в течение 20 минут. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и хулиганстве.