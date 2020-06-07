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Камера зафиксировала выстрел на улице Строителей в Москве

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© Telegram/ Московские новости

© Telegram/ Московские новости

Момент выстрела на улице Строителей в Москве вечером 7 июня попал в объектив камеры наблюдения, установленной в подъезде. Один из мужчин на улице получил ранение бедра.

По предварительной информации, жилец дома, открывший огонь из окна, страдает психическим расстройством. Его личность уже установлена.

На место происшествия прибыл спецназ. Правоохранительные органы готовятся задержать стрелка.

Спецназ готовится к задержанию.

Спецназ готовится к задержанию.

Telegram/ Московские новости

Ранее сообщалось, что мужчина начал стрелять по полицейским и ранил двоих. Однако эта информация не подтвердилась.

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