Камера зафиксировала выстрел на улице Строителей в Москве

Момент выстрела на улице Строителей в Москве вечером 7 июня попал в объектив камеры наблюдения, установленной в подъезде. Один из мужчин на улице получил ранение бедра.

По предварительной информации, жилец дома, открывший огонь из окна, страдает психическим расстройством. Его личность уже установлена.



На место происшествия прибыл спецназ. Правоохранительные органы готовятся задержать стрелка.

Ранее сообщалось, что мужчина начал стрелять по полицейским и ранил двоих. Однако эта информация не подтвердилась.

