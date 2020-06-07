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На юго-западе Москвы открыли стрельбу из окна

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© МВД РФ

© МВД РФ

Неизвестный открыл огонь из ружья на улице Строителей. Стрелок устроился в окне дома и, по некоторым данным, напал на наряд полиции. СМИ сообщили о раненом полицейском, но эта информация пока официально не подтверждена.

В пресс-службе Главного управления МВД по городу лишь подтвердили сам факт инцидента, не сообщив никаких подробностей. Известно, что выстрелов было несколько, но тип оружия пока не установлен, пишет РИА Новости.

Чуть позже стало известно о втором пострадавшем. По данным «Интерфакса», стреляют из окна дома № 5 по улице Строителей. Судя по всему, человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Движение в районе происшествия перекрыто.

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