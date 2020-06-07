Выяснилось, почему Собчак разместила в своем посте песню «Убили негра»

Шоумен Александр Гудков объяснил появление в посте Ксении Собчак в Instagram песни «Убили негра».

По его словам, она получила такое задание в качестве наказания на YouTube-шоу «Comment out».

«Это все было сделано в рамках шоу», — написал Гудков в Instagram. Он пояснил, что накануне проходили съемки очередных выпусков программы с участием «невероятно смелых и открытых гостей». После этого в Сети появились два неоднозначных видео, вызвавших большой резонанс в СМИ.

Гудков утверждает, что именно в этом и заключалось «наказание». По его словам, таким «трэшовым» образом авторы программы стараются привлечь внимание к актуальным проблемам. Он также заверил, что в реальной жизни никто из этих гостей никогда бы не выложил ни один из этих постов, которые, кстати, были вскоре авторами удалены.

Напомним, накануне Ксения Собчак разместила на своей странице в Instagram песню «Убили негра», сопровождаемую комментарием «Миннеаполис, я с тобой» и хэштегом #blacklivesmatter. Поддержавших эту сомнительную шутку оказалось гораздо меньше тех, кто воспринял ее как некорректную и оскорбительную. Большинство пользователей признали пост телеведущей несмешным, дерзким и неуместным.