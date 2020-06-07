найти ×
   
  • USD
    68.63
  • EUR
    77.97
СохранитьСохранено0
×

006258

Новый фигурант появился в деле чиновника Минпромторга

Small a73d41983d
© СК РФ

© СК РФ

Установлен четвертый участник дела о получении двух крупных взяток начальником отдела Минпромторга Ризваном Гайрбековым. Посредник уже дал показания, что позволило ему избежать взятия под стражу, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В данном уголовном деле установлен еще один фигурант, четвертый — это сотрудник компании предполагаемого взяткодателя Терехов Д. Н. Следствие инкриминирует ему посредничество в передаче Гайрбекову взятки в особо крупном размере (статья 291.1 УК РФ)», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Следствие не стало ходатайствовать об аресте Терехова, поскольку он согласился сотрудничать. С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее признательные показания дал еще обвиняемый в посредничестве во взяточничестве — заместитель начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергей Гармаш.

В деле речь идет о получении Гайрбековым двух взяток на общую сумму в 4,5 миллиона рублей от директора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названы симптомы, которые указывают на то, что вы перенесете COVID-19 легко
90183873читать позжечитаю позже
Здоровье
Названа дешевая комбинация витаминов, которая поможет легче перенести COVID
5012433читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

41237118читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Коты и туалетная бумага: чем заняться на карантине31 марта

Осталось придумать, как использовать запасы гречи.

9010881читать позжечитаю позже