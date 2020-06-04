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Чиновника Минпромторга обвинили в получении двух крупных взяток

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© СК РФ

© СК РФ

Начальника отдела департамента Министерства промышленности и торговли РФ Ризвана Гайрбекова подозревают в получении двух крупных денежных сумм в качестве взятки. Его могут арестовать на два месяца.

«Общая сумма двух взяток, которые вменяются чиновнику из Минпромторга, составляет 4,5 миллиона рублей», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Сейчас решение о заключении под стражу Гайрбекова рассматривается в Хамовническом суде Москвы.

Ранее под домашний арест отправили заместителя начальника второго управления по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Сергея Гармаша. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве. Чиновник дал признательные показания.

Источник агентства, знакомый с материалами по делу, сообщил, что в даче взятки подозревают директора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова. Следствие настаивает на его аресте.

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