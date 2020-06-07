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Полиция разогнала демонстрацию против расизма в Брюсселе

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© Twitter

© Twitter

Камнями и бутылками встретили демонстранты полицейские машины в Брюсселе. Бельгийская полиция приступила к разгону участников акции против расизма у дворца правосудия. Видеозаписи столкновений появились в социальных сетях.

Демонстрация по началу носила мирный характер. В ней приняли участие не менее десяти тысяч человек. Они пришли в центр Брюсселя, чтобы выразить солидарность с протестующими в Соединенных Штатах, а также напомнили о проблемах расизма в Европе. Власти шествие запретили, ссылаясь на пандемию. Многие были в масках, которые раздавали активисты, но о соблюдении «социальной дистанции» речи, безусловно, не было.

Полицию встретили не по-доброму и закидали камнями. Ненависть к расизму протестующие традиционно выместили и на магазинах, часть из которых разгромлена. Молодые люди в капюшонах и масках били стекла, растаскивали товары и поджигали лавки, расположенные на первых этажах зданий.

Тем временем президент США Дональд Трамп приказал вывести войска Национальной гвардии из Вашингтона.

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