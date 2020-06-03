Навального обвинили в системной реабилитации нацизма

Политолог Михаил Ковалев обвинил основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в «блогерской глупости» и «политической тупости».

Поводом послужила недавняя выходка господина Навального. Оппозиционер прокомментировал видеоролик Russia Today о конституционных поправках, назвав героев видео «продажными холуями» и «предателями». Среди них были знаменитые актеры, общественные деятели и ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

«Не разбираясь в деталях сюжета, он решил оптом обвинить всех участников ролика, среди которых не только ветеран Великой Отечественной войны, но и другие уважаемые в нашем обществе люди, — заявил в интервью «Ридусу» Михаил Ковалев. — Кроме того, Алексей Навальный позиционирует себя как политик. Зачем он тогда, спрашивается, играет против большинства россиян, для кого память о Великой Отечественной войне — это святое? В таком случае мне интересно посмотреть на его потенциальных избирателей. Мне представляется, что потенциальные избиратели Навального похожи на людей, которые размещают фотографии нацистов на сайте «Бессмертного полка».

В День Победы предполагаемые сторонники Алексея Навального размещали на сайте «Бессмертного полка» изображения нацистов. Тогда Навальный сделал вид, что он не имеет никакого отношения к делу. Но затем Алексей сам обозвал холуем и предателем ветерана Великой Отечественной войны. Это, на мой взгляд, не случайность, это система. Люди, которые спасли будущее нашей страны, они являются гордостью нашего народа, и данная выходка — плевок в лицо всем нам. Правда, позже Навальный удалил свой оскорбительный пост. Но это лишь говорит о его трусости и нежелании отвечать за свои слова, — отметил в беседе с «Ридусом» первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Член Общественной Палаты РФ, юрист Илья Ремесло уже обратился по поводу оскорбительной реплики Алексея Навального в Следственный комитет и Генпрокуратуру.



«Какой же ты упырь, Алексей Анатольич… Готов представлять интересы ветерана в суде, а также добиваться уголовного дела», — написал Ремесло в Twitter.

Случай с ветераном — далеко не единственный поступок Алексея Навального с «нацистским» окрасом. Блогер Элиас Меркури опубликовал видео, где собраны другие похожие непотребства основателя ФБК.

Ранее Илья Ремесло обнаружил в финансовом отчете «Фонда борьбы с коррупцией» Навального за 2019 год пропажу пяти миллионов рублей. «Навальный ворует деньги, врет и не стесняется этого», — заявил юрист.

