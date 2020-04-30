«Не кормить, но и не запрещать»: как заставить Facebook уважать россиян

Американский Facebook — самая популярная социальная сеть в мире. Число её активных пользователей составляет более двух миллиардов человек. Безусловно, Facebook очень удобен, но вместе с тем возникает масса вопросов к администрации сайта: с каждым месяцем всё больше пользователей жалуются на непрозрачную модерацию контента, которая порой напоминает цензуру, а также на постоянные утечки личных данных.

О том, что плюрализм мнений — это не про Facebook, мировая общественность заговорила в 2017 году. Тогда журналисты британской газеты The Guardian с удивлением обнаружили, что на принятие решения по тому или иному посту (оставить его в неизменном виде, сопроводить предупреждением или удалить) у модератора есть всего десять секунд. Таким образом, модераторы, определяя судьбу контента, руководствуются сиюминутными личными впечатлениями, особо не вдаваясь в детали.

В 2018 году, когда в распоряжении издания NY Times оказались справочные материалы для модераторов Facebook, выяснился еще один любопытный факт. Оказывается, что мануал социальной сети не похож на четкое руководство. Он состоит из десятков разобщённых презентаций PowerPoint и электронных таблиц Excel. По сути, каждый модератор может воспринимать мануал Facebook, как ему будет угодно.

Невнятная политика Facebook в области модерации приводит к печальным последствиям. В частности, на постсоветском пространстве модерированием занимаются откровенно русофобские ресурсы, которые оценивают контент, руководствуясь не принципами плюрализма, а исключительно собственными идеологическими установками. В Прибалтике, например, цензором соцсети стал портал Re: Baltica, известный своим предвзятым отношением к России, а в Грузии функции модерирования выполняют организации, которые получают американские гранты на «информационное противодействие РФ».

Никто не спорит, что периодические ошибки администрации в отношении пользователей в США и Европе — это чаще всего следствие несовершенства нормативных документов. Но в случае с постсоветским пространством дела обстоят совершенно иначе. Модераторы регулярно блокируют тысячи российских аккаунтов, обвиняя их владельцев во вмешательстве в политическую жизнь других стран. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, это уже не «досадные недоразумения», а участие Facebook в информационной войне, что для международной социальной сети, как минимум, неэтично.

«Представители Facebook и других иностранных сервисов часто делают громкие заявления о гражданских свободах. Но на поверку все их заявления — пустой звук. Каждый месяц они вводят новые правила, устанавливая тем самым жесткую цензуру», — отметил Малькевич.

Кроме того, добавил эксперт, компания Facebook постоянно нарушает законодательство стран, где ведет свою деятельность. При этом призвать заокеанского IT-гиганта к ответу зачастую бывает очень непросто.



Facebook спокойно оплачивает штрафы в США. В январе этого года компания согласилась заплатить 550 миллионов долларов по иску о сборе биометрических данных. В общем, Facebook поплатился за свое увлечение системой распознавания лиц. А Россия требует заплатить всего четыре миллиона рублей штрафа за отказ от локализации данных пользователей на своей территории, и компании на это попросту наплевать, — сокрушается Александр Малькевич.

«Проблема в том, что Facebook и многие другие международные IT-корпорации не зарегистрированы на территории России, — добавил Малькевич. — Мы в Общественной палате неоднократно говорили о том, что все социальные сети и IT-площадки, активно работающие на нашем рынке, должны иметь регистрацию и платить налоги. Россия — не страна третьего мира, где практически никто не пользуется Facebook и прочими иностранными сервисами. Количество пользователей, предпочитающих Facebook или Twitter, у нас довольно большое. А это немаленькие доходы от рекламы. Вполне логично, что Facebook должен зарегистрироваться. Но он этого делать не хочет».

Малькевич считает, что российским чиновникам и общественным деятелям пора задуматься об имеющихся у них инструментах по принуждению Facebook и прочих IT-площадок к юридической регистрации в РФ.

«Я полагаю, нам следует обсудить экономические меры воздействия. Возможно, мы сможем лишить их возможности зарабатывать в нашей стране. Либо они начнут соблюдать установленные у нас правила, либо лишаться кормовой базы. При этом о полном запрете иностранных ресурсов в нашей стране речи идти не должно. Нельзя нарушать право людей выбирать, какой социальной сетью им пользоваться», — заключил член ОП.

Что же касается утечки персональных данных, то в конце прошлого года в открытом доступе оказалась личная информация 267 миллионов пользователей Facebook. А несколько дней назад данные еще нескольких миллионов пользователей Facebook были проданы хакерами всего за 540 долларов.

Ранее первый вице-президент компании Infowatch Рустэм Хайретдинов заявил в интервью «Ридусу», что IT-компании заботятся о безопасности данных пользователей весьма неохотно, поскольку приоритетом для них является прибыль, а не личные интересы отдельных людей.

Решать вопросы безопасности — занятие весьма трудоемкое, а число программистов ограничено. Скажем, нашли вы дыру. Однако количество программистов у вас ограничено. Увеличивать штат — нерентабельно. И чем ваши программисты займутся? Они будут затыкать старые дыры или писать новые фичи, способные составить конкуренцию на рынке? Конечно, программисты займутся вторым. В общем, такая расстановка приоритетов. С точки зрения бизнеса лучше завоевывать новые рынки, привлекать новых клиентов, чем заниматься обеспечением безопасности старых пользователей, — пояснил Хайретдинов.

Единственный способ избежать утечки важных персональных данных — это помнить о правиле «нетелефонного разговора». Не стоит сообщать в Сети информацию, если вы не хотите, чтобы данная информация стала достоянием широкой общественности, считает Рустэм.