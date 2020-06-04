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Законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесен в Сенат

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Проект закона о расширении санкций против газопровода «Северный поток — 2» внесен на рассмотрение Сената Конгресса США. Документ представили республиканцы Тед Круз, Том Коттон, Рон Джонсон, Джон Баррассо и демократ Джин Шахин.

«Новый законопроект разъясняет, что санкции США, относящиеся к „Северному потоку — 2“, распространяются на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, на тех, кто оказывает им содействие, и на тех, кто предоставляет услуги по страхованию или портовые услуги.», — цитирует ТАСС текст заявления на сайте сенатора Баррассо.

Кроме того под санкции должны попасть компании, которые «предоставят сертификацию газопроводу „Северный поток — 2“ на начало операций».

Ранее стало известно, что сенатор Тед Круз, предложил применить санкции в отношении всех компаний, осуществляющих любое обслуживание судов-трубоукладчиков, которые задействованы в завершении строительства газопровода.

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