Законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2» внесен в Сенат

Проект закона о расширении санкций против газопровода «Северный поток — 2» внесен на рассмотрение Сената Конгресса США. Документ представили республиканцы Тед Круз, Том Коттон, Рон Джонсон, Джон Баррассо и демократ Джин Шахин.

«Новый законопроект разъясняет, что санкции США, относящиеся к „Северному потоку — 2“, распространяются на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, на тех, кто оказывает им содействие, и на тех, кто предоставляет услуги по страхованию или портовые услуги.», — цитирует ТАСС текст заявления на сайте сенатора Баррассо.

Кроме того под санкции должны попасть компании, которые «предоставят сертификацию газопроводу „Северный поток — 2“ на начало операций».

Ранее стало известно, что сенатор Тед Круз, предложил применить санкции в отношении всех компаний, осуществляющих любое обслуживание судов-трубоукладчиков, которые задействованы в завершении строительства газопровода.