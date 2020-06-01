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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» сменило владельца

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© Twitter

© Twitter

Новый владелец появился у краново-монтажного трубоукладочного судна «Академик Черский». Теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), сообщил сайт РБК со ссылкой на данные регистрации в Российском международном реестре судов.

Из данных открытых источников следует, что учредителями СТИФ являются практически в равных долях «Газпром теплоэнерго» и «Газпром межрегионгаз Самара», входящие в «Газпром межрегионгаз». Фонд располагает уставным капиталом в 123 миллиона рублей и занимается арендой и управлением недвижимостью. До конца марта фонд был зарегистрирован в Самаре, теперь — в Санкт-Петербурге.

Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов считает, что возможные санкции США против нового владельца судна, способного достроить газопровод «Северный поток — 2», видимо, не вызывают опасений. При этом источник РБК в «Газпроме» подчеркнул, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

«Академик Черский» в начале марта прибыл в немецкий порт Мукран, где находится логистическая база нового газопровода. Строительство «Северного потока — 2» нарушает планы Соединенных Штатов, нацелившихся на перехват европейского рынка у России, поэтому Вашингтон постоянно мешал прокладке «нитки».

В декабре новые санкции американских властей вынудили швейцарскую компанию Allseas свернуть укладку труб на трассе газопровода. Ее суда покинули зону строительства. Одним из вариантов завершения «Северного потока — 2» стало привлечение к реализации проекта «Академика Черского».

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