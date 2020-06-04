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Футболисты и фанаты забыли о пандемии после победы «Гонведа» в кубке

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© Twitter

© Twitter

Будапештский «Гонвед» в финале Кубка Венгрии в родном городе выиграл у «Мезекевешда» со счетом 2:1. Ни о каком «социальном дистанцировании» болельщики, футболисты и все остальные участники событий думать не стали. Вопреки всем предписаниям на кромке поля разгорелось стихийное празднование победы. Люди забыли о пандемии.

На матч власти допустили десять тысяч болельщиков. По инструкции, между каждым занятым креслом на секторе следовало оставлять по три свободных места. Также, в целях безопасности, рассаживаться надо было через ряд друг от друга. Об этом, естественно, все забыли после финального свистка.

«В то время как в странах, где возобновился футбол, матчи проводятся за закрытыми дверями, „Гонведу“ выпал шанс отпраздновать свой успех и поделиться радостью со своими болельщиками», — написали по поводу буйства на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште.

«Гонвед» выиграл трофей в восьмой раз.

Тем временем московские армейцы, которые выигрывали Кубок страны 12 раз, создали сайт, посвященный истории ПФК ЦСКА.

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