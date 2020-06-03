Создан сайт истории футбольного ЦСКА

Столичные армейцы презентовали сайт, посвященный истории футбольного клуба. Ресурс поделен на четыре части, которые рассказывают о славном прошлом, трофеях, рекордах и легендах ЦСКА.

«Здесь вы найдете летопись армейского клуба с рассказом обо всех ключевых событиях, подробный раздел обо всех титулах ПФК ЦСКА, ознакомитесь с таблицами рекордсменов по количеству голов, матчей, сухих матчей и сезонов. В отдельный раздел вынесены легенды клуба», — сообщила армейская пресс-служба.

Наполнение сайта будет постоянно обновляться. Если поклонники команды вдруг обнаружат в материалах неточность, они могут сообщить о ней, таким образом участвуя в жизни ресурса.

ЦСКА — чемпион СССР по футболу 1970 года.

Армейцы являются одним из самых титулованных российских футбольных клубов. Они 13 раз выигрывали национальное первенство — СССР и России. По этому показателю ЦСКА уступает лишь столичному «Спартаку» (22), но обгоняет «Динамо» (11) и «Зенит» (6). Кубком Советского Союза и России «красно-синие» владели 12 раз. И здесь они — вторые после «Спартака» (13), но впереди «Локомотива» (10), «Динамо» (7), «Торпедо» (6) и «Зенита» (4).

