Трамп может задействовать закон о подавлении восстаний

Президент Соединенных Штатов наделен полномочиями использовать вооруженные силы для охраны граждан и полицейских. Закон о восстании 1807 года — один из инструментов, которым располагает глава государства и который в случае необходимости будет задействован, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге 3 июня.

«У этого президента есть одна цель — защита американских улиц . Закон о восстании — доступный инструмент. У президента есть единоличное право, если будет нужно, он его использует», — цитирует ТАСС слова президентского пресс-секретаря.

При этом Макинэни отметила, что пока привлечение войск не требуется. С задачами наведения порядка в городах США справляются полиция и национальная гвардия. Закон о восстании в США не применяли с 1992 года, когда произошли волнения в Лос-Анджелесе, напомнила она.

Макинэни не стала комментировать разногласия в вопросах применения войск против народа, которые возникли между Дональдом Трампом и главой Пентагона Марком Эспером. Министр обороны не поддерживает привлечение армии к подавлению беспорядков, о чем заявил во время пресс-конференции 3 июня.

«Если президент потеряет доверие, вы первыми узнаете об этом», — подчеркнула Макинэни, имея в виду Трампа и Эспера.

В принципе, законы Соединенных Штатов запрещают использовать армию на территории собственной страны. Однако исключением является вооруженное восстание. Несколько дней назад Трамп напомнил всем о своих полномочиях в подобной ситуации.