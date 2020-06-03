Автор санкций против "Северного потока - 2" нашел себе новые цели

Автор санкционных мер против газопровода «Северный поток — 2», американский сенатор Тед Круз, предложил дополнить список санкций. Теперь туда, по его мнению, нужно включить компании, которые страхуют суда-трубоукладчики и занимаются их обеспечением.

О предварительном варианте законопроекта сообщило агентство Bloomberg. Круз считает необходимым распространить санкции на компании, которые страхуют, обеспечивают «услуги либо помещения» для модернизации, ведут установку оборудования для сварочных или водолазных работ на судах, привлеченных к строительству газопровода «Северный поток — 2».

Своей целью американский сенатор видит введение «сокрушительных и немедленных американских санкций» против всех, кто хоть как-то участвует в реализации проекта «Северный поток — 2».

Судя по всему, действия Круза вызваны прибытием в район строительства газопровода российского судна «Академик Черский», способного завершить прокладку «нитки» по дну Балтийского моря. Занимавшиеся этим ранее швейцарские трубоукладчики прекратили работу из-за санкций США. Россия намерена завершить проект, уже реализованный на 94%, своими силами.