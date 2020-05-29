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Трубоукладчик «Газпрома» маневрировал в районе «Северного потока – 2»

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© Википедия

© Википедия

Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский», принадлежащее ООО «Газпром флот» продолжило маневры вблизи порта Мукран в городе Засниц на севере Германии. В этой гавани расположен логистический терминал проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как пишет РИА ФАН, 28 мая судно, которое потенциально может достроить российский газопровод, вышло из порта и направилось на юго-восток. «Академик Черский» бросил якорь в заливе Прорер Вик у Бинца, а затем вернулся в Мукран.

Согласно сообщению оператора проекта Nord Stream 2 AG, в терминале Мукрана находятся трубы для строительства газопровода «Северный поток — 2». У одного из причалов порта пришвартована трубоукладочная баржа «Фортуна», принадлежащая российскому АО МРТС. Ранее ее также рассматривали в качестве судна, способного завершить строительство.

Чтобы добраться в район строительства газопровода, фактически попавшего под санкции США, «Академику Черскому» пришлось сначала проделать нелегкий путь из Находки в Калининград. За перемещениями судна, которое может заменить трубоукладчики европейских государств, пристально следили жители ряда заинтересованных стран.

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