Глава МЧС будет лично руководить сбором топлива под Норильском

Министр МЧС России Евгений Зиничев отправится в район аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, где произошел разлив топлива. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Глава министерства возьмет на себя управление операцией.

«Я лично прибуду в регион для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации», — цитирует пресс-служба МЧС слова Зиничева.

Оперативное заседание правительственной комиссии под председательством Министра МЧС России Евгения Зиничева © МЧС РФ

Докладывать о результатах проведенных работ министру придется уже 5 июня. Президент России Владимир Путин дал такое поручение в ходе селекторного совещания, посвященного ЧП в Красноярском крае. Глава государства был очень недоволен действиями должностных лиц и дал правоохранительным органам команду проверить все обстоятельства нештатной ситуации.



Режим чрезвычайной ситуации федерального характера введен на территории городского округа Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Боновые заграждения на реке Амбарная

По последним данным, примерно 21 тысяча кубических метров горюче-смазочных материалов вылились сначала на проезжую часть технологической дороги, а потом — в ручей Далдыкан, впадающий в одноименную реку. Топливо уже обнаружили в реке Амбарная. Дальше оно может попасть в озеро Пясино и Карское море.



Подразделения МЧС сейчас пытаются собрать нефтепродукты при помощи боновых заграждений. Как видно на космических снимках, до озера Пясино пятну осталось пройти осталось примерно шесть километров.

«Сравнение снимков от 31 мая и 1 июня показывает движение пятна загрязнения и перехват его выставленными боновыми заграждениями. В целом подтверждается правильность первоначальных выводов о попадании нефтепродуктов в реку Амбарная из аварийной емкости ТЭЦ-3 Надеждинского завода через Безымянный ручей, реку Далдыкан и реку Амбарная. Общая расчетная длина разлива нефтепродуктов более 25 километров, средняя скорость движения пятна 0,5 километра в час, написал в социальной сети „ВКонтакте“ генеральный директор компании"РИСКСАТ» Алексей Кучейко.



Сейчас остановить распространение нефтепродуктов пытаются примерно 190 сотрудников МЧС. В их распоряжении — 35 единиц техники. Как сообщили в министерстве, 4 июня группировка должна быть увеличена. На подмогу авиацией перебросят еще 100 человек из Сибирского спасательного центра.



Спасатели к настоящему времени собрали примерно 100 тонн разлитого топлива. За распространением загрязнения следят при помощи авиации и космических снимков. Берутся пробы воды в реках Дальдыкан и Амбарная, озере Пясино.

Причиной природной катастрофы стало проседание бетонной площадки и разрушение резервуара с топливом 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Как показали видеозаписи с места событий, нефтепродукты лились из цистерн мощным потоком, размывая на своем пути грунт. Солярка попала в грунт и водные объекты в районе Надеждинского металлургического завода компании «Норильский никель».

Уже возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 «Порча земли», 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и 250 «Загрязнение вод». Общим производством занялось Главное следственное управление СК России. Будут проведены строительно-техническая, экологическая и другие судебные экспертизы. С их помощью установят сумму ущерба и причины ЧП. В рамках дела задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Пока он отказался давать показания.