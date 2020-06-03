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Радиостанция «Серебряный дождь» объявила об угрозе закрытия

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© instagram.com

© instagram.com

О критическом финансовом положении радиостанции «Серебряный дождь» рассказал в эфире ее основатель Дмитрий Савицкий.

По его словам, средств для продолжения вещания уже нет.

«На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание», — цитирует его РЕН ТВ.

Савицкий пояснил, что радиостанция существует только за счет рекламы, а для организации вещания ежемесячно требуется около 15 миллионов рублей. При этом в мае удалось получить только 600 тысяч рублей.

Основатель «Серебряного дождя» выразил надежду на то, что радиостанция сумеет «дотянуть до осени» и дождаться восстановления рекламного рынка. Однако Савицкий все-таки не исключил, что после 4 июля ее ожидает закрытие.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса может привести к банкротству российских туроператоров.

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