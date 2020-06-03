Радиостанция «Серебряный дождь» объявила об угрозе закрытия
- 03 июня 2020, 16:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
О критическом финансовом положении радиостанции «Серебряный дождь» рассказал в эфире ее основатель Дмитрий Савицкий.
По его словам, средств для продолжения вещания уже нет.
«На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание», — цитирует его РЕН ТВ.
Савицкий пояснил, что радиостанция существует только за счет рекламы, а для организации вещания ежемесячно требуется около 15 миллионов рублей. При этом в мае удалось получить только 600 тысяч рублей.
Основатель «Серебряного дождя» выразил надежду на то, что радиостанция сумеет «дотянуть до осени» и дождаться восстановления рекламного рынка. Однако Савицкий все-таки не исключил, что после 4 июля ее ожидает закрытие.
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