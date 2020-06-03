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Китай будет искать инопланетян крупнейшим в мире телескопом

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© Twitter

© Twitter

Самый крупный радиотелескоп мира Тьяньян («Небесное око»), находящийся на юге Китая в провинции Гуйчжоу, в сентябре приступит к поиску сигналов внеземных цивилизаций. Гигантский прибор также называют FAST — Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (Сферический телескоп с апертурой пятьсот метров". Его основными задачами являются познание темной материи, изучение формирования и эволюции галактик, а также другие научные миссии. Теперь к ним добавятся инопланетяне, пишет газета «Новые Известия».

Возведение 500-метровой чаши в горах обошлось в 185 миллионов долларов. Из пятикилометровой зоны вокруг телескопа отселили примерно девять тысяч человек. В радиусе десяти километров введен режим радиомолчания и запрет на какие-либо строительные работы. Взамен рядом с гигантским инструментом открыли научно развлекательный парк, куда с удовольствием приезжают туристы. 11 января 2020 года радиотелескоп FAST прошел государственную приемку и был официально введен в эксплуатацию. Работы по созданию «Небесного ока» длились 26 лет.

Оборудование для поиска сигналов внеземных цивилизаций китайские ученые получили еще два года назад. Однако все это время оно работало в тестовом режиме. Руководитель научной группы Чжан Тонджи подчеркнул, что поиск инопланетян не прервет другие научные миссии.

При этом он пока не видит подходящих «кандидатов в инопланетяне» среди принимаемых телескопом сигналов. Как правило, они поступают от пульсаров или случайных быстрых радиовсплесков — явлений пока неизвестной природы. Но, если есть инопланетяне, которые передают послания в космос и находятся достаточно близко для приема «почты», работа FAST увеличит шансы на их обнаружение, отметил ученый.

Тем временем американцы задумали построить огромный телескоп на Луне.

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