NASA построит самый мощный телескоп на обратной стороне Луны

В космическом агентстве NASA рассказали, что они готовятся к строительству сверхдлинноволнового радиотелескопа на обратной стороне Луны. Это устройство во многом заменит телескопы на околоземной орбите, которые сейчас собирают информацию о нашем спутнике.

Известно, что телескоп получил название Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) и он будет установлен в кратере на обратной стороне Луны. Но строить его будут не астронавты, а роботы-планетоходы, которые соорудят аппарат из проволочной сетки и других заранее привезенных деталей.

Новый телескоп сможет наблюдать Вселенную на длинах волн, превышающих 10 м (т. е. на частотах ниже 30 МГц), которые отражаются ионосферой Земли. На таких частотах еще никто не исследовал космическое пространство, поэтому если проект будет реализован, то LCRT станет самым большим радиотелескопом с заполненной апертурой в мире, — говорится на сайте агентства.

Дело в том, что атмосфера нашей планеты не только защищает от радиации, но и своей плотностью поглощает, рассеивает и отражает большую часть электромагнитных волн, в результате чего астрономам не всегда удается наблюдать космические явления.

Модель устройства телескопа LCRT NASA

Новый телескоп, установленный на темной стороне Луны, сможет избежать этих помех. Ученые с помощью дистанционных роботов DuAxel хотят развернуть проволочную сетку диаметром 1 км в лунном кратере диаметром 3—5 км.

Кратер на обратной стороне Луны будет специально подобран с учетом подходящего отношения глубины кратера к диаметру, чтобы сформировать сферический отражатель.

LCRT позволит сделать огромные научные открытия в области космологии, наблюдая раннюю Вселенную в диапазоне длин волн 10—50 м (т. е. в полосе частот 6—30 МГц), который до сих пор не был исследован людьми.