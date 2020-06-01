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Посольство РФ предупредило россиян о рисках пребывания в США

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© Facebook/Денис Самсебесказал

© Facebook/Денис Самсебесказал

Россиянам, находящимся на территории Соединенных Штатов, следует избегать городов, в которых происходят беспорядки, а также мест скопления протестующих. О сложной ситуации в стране и связанных с этим рисках согражданам напомнило посольство РФ в США.

Дипломаты подчеркнули, что более чем в 40 американских городах введен комендантский час. В 15 штатах и в округе Колумбия власти бросили на разгон протестантов Национальную гвардию США. При этом продолжается распространение коронавирусной инфекции, что делает обстановку крайне неблагоприятной.

Россиянам рекомендуется также строго выполнять предписания местных властей. В случае происшествий следует немедленно обратиться в консульский отдел при российском посольстве.

Ранее президент Дональд Трамп упрекнул власти штатов в излишней мягкости по отношению к протестующим. Американский лидер назвал губернаторов «кучкой идиотов».

В организации беспорядков ожидаемо упрекнули Россию. Сделала это бывшая помощница Барака Обамы.

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