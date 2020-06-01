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Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

За сутки в столице скончался еще 71 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В итоге число летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло в городе 2 624.

Оперативный штаб в очередной раз призвал при любых симптомах ОРВИ вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова порекомендовала москвичам воздержаться от объятий и рукопожатий до появления вакцины или лекарства от коронавируса.

По последним данным, в Москве выявлено 183 088 больных COVID-19. За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 2 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 414 878 человек, из них умерли 4855, а выздоровели 175 877.

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