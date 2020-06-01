Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве

За сутки в столице скончался еще 71 пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В итоге число летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло в городе 2 624.



Оперативный штаб в очередной раз призвал при любых симптомах ОРВИ вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова порекомендовала москвичам воздержаться от объятий и рукопожатий до появления вакцины или лекарства от коронавируса.



По последним данным, в Москве выявлено 183 088 больных COVID-19. За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 2 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 414 878 человек, из них умерли 4855, а выздоровели 175 877.