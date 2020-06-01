Ракова рекомендовала не обниматься до появления вакцины от коронавируса

Рано еще говорить об уходе эпидемии коронавируса, поскольку в Москве продолжается борьба с инфекцией, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что ежедневно в городе госпитализируют по 700−800 пациентов с COVID-19, что является достаточно высоким показателем.

«Мы немножечко снизили накал, — приводит газета „Известия“ ее слова, сказанные в эфире Первого канала. — Будем дальше стараться справляться с эпидемией максимально эффективно».

Ракова также порекомендовала москвичам воздержаться от объятий и рукопожатий до появления вакцины или лекарства от коронавируса. «Можно так же тепло, душевно друг к другу относиться и без обниманий и больше общаться в интерактивном формате», — цитирует заммэра издание.

Она подчеркнула, что вирус становится нашей реальностью.

Напомним, 28 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса нового типа, могут сохраниться в столице до получения вакцины от COVID-19. Также мэр подписал указ о продлении режима самоизоляции и пропускного режима до 14 июня.



По последним данным, в Москве выявлено 183 088 больных COVID-19. За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 2 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 414 878 человек, из них умерли 4855, а выздоровели 175 877.