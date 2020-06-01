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Голливудский актер пожаловался на полицейских, напавших на него

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© Rich Fury/Invision/AP/TASS

© Rich Fury/Invision/AP/TASS

Популярный американский актер Джон Кьюсак, известный по фильмам «Интуиция», «1408» и «2012», сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских.

По его словам, стражам порядка не понравилось, что он снимал горящую машину во время акции протеста.

«Поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой мотоцикл», — написал Кьюсак на своей странице в Twitter, опубликовав видео с места происшествия.

На записи слышно, что полицейские кричат «убирайся отсюда», а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу.

Как писал ранее «Ридус», минимум один человек был убит, а еще пятеро получили огнестрельные ранения в ходе столкновений с протестующими в Чикаго 31 мая. Полиция сообщила о задержании 240 участников беспорядков и травмах свыше 20 своих сотрудников.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в десятках городов Америки после смерти в Миннеаполисе в штате Миннесота темнокожего охранника Джорджа Флойда, погибшего после грубого ареста американскими стражами порядка. Акции протеста против полицейского произвола, в частности, распространились в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте.

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