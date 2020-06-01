Лжесотрудники СК ограбили москвича на крупную сумму у него дома

Под видом сотрудников Следственного комитета грабители пришли к москвичу в его квартиру и похитили денежные средства на крупную сумму.

Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники заявились якобы для проведения следственных действий.

Затем они связали хозяина квартиры и уборщицу, завладели деньгами и скрылись.

По данным телеканала, в настоящее время в столице введен план «Перехват», разыскивается черный «Кадиллак», на котором, предположительно, передвигаются преступники.

Ранее «Ридус» писал о том, что мошенник похитил деньги с банковских карт московского таксиста и его жены, прикрывшись посольством США.