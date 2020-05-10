Московского таксиста лишил денег мошенник, прикрывшийся посольством США

В настоящее время ведется розыск мошенника, сумевшего похитить деньги с банковских карт московского таксиста и его жены.

По данным РЕН ТВ, водитель такси лишился средств, приняв заказ на поездку американского дипломата.

Как стало известно телеканалу, таксисту позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником компании, которая якобы занимается сопровождением американских дипломатов. Водителю было сказано, что ему предстоит везти от посольства США иностранного гражданина, и попросили не брать с пассажира деньги. Мужчина предложил оплатить заказ по номеру банковской карты таксиста.

Когда же этот номер оказался у мошенника, он попросил водителя назвать коды из SMS, которые нельзя сообщать никому. Затем мужчина объявил, что деньги не переводятся и попросил сообщить ему номер другой карты. В итоге таксист лишился всех средств, находившихся на обеих картах.

Завладев деньгами, мошенник перестал выходить на связь.