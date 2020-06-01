Проект нового КоАП предполагает штраф за брошенные машины во дворах

Владельцев брошенных во дворах автомобилей собираются штрафовать на три тысячи рублей.

Такая мера предусмотрена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативных правовых актов, за оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест будет назначаться штраф от одной тысячи до трех тысяч рублей.

При этом уточняется, что разукомплектованным может быть признан автомобиль, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, включая капот, дверь или замок двери, а также одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес и шин. Сгоревшее транспортное средство тоже относится к этой категории.

Кроме того, за мойку машины в неположенном месте водителей собираются наказывать предупреждением или штрафом от одной до двух тысяч рублей.

За остановку на газонах и проезд по ним автомобилистов будут штрафовать на сумму от полутора до четырех тысяч рублей. В случае фиксации такого нарушения на камеру придется заплатить две тысячи рублей.

Штраф от двух до пяти тысяч рублей предусмотрен за остановку на детских игровых, спортивных и площадках отдыха и за проезд по ним.

Ранее сообщалось, что в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрено наказание не только за шум по ночам, но и за бездействие в данном вопросе. К таким нарушителям относятся владельцы домашних животных, лающих по ночам в квартире, а также владельцы машин с неисправной сигнализацией, которая непрерывно завывает под окнами.