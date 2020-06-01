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Роботы-официанты встретят клиентов ресторана в Нидерландах

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© Twitter

© Twitter

Роботы-официанты в китайском ресторане Royal Palace в небольшом голландском городке Ренессе появились незадолго до пандемии. Владелец заведения купил их прошлой осенью в Китае, насмотревшись на то, как умные устройства обслуживают клиентов. Но он понятия не имел, насколько покупка будет полезна через несколько месяцев. Во времена разгула коронавирусной инфекции и жестких карантинных мер новые сотрудники пришлись очень кстати.

Пандемия, озможно, превратила причудливую идею в некое «окно в будущее», где человеческое прикосновение может заставить людей съежиться от страха, а официант, убирающий со стола, вызывает у клиента напряжение, пишет AP.

«Они прибыли как раз накануне. Чуть раньше, чем вовремя», — пошутила дочь владельца ресторана Ли Ху.

Теперь два блестящих бело-красных робота скользят по полу заведения, в котором после открытия им предстоит разносить блюда и напитки, забирать использованные стаканы и посуду. «Привет и добро пожаловать», — встречают они посетителей механическим голосом. Любопытно, будут ли им давать чаевые.

Новые устройства позволят соблюдать правила социального дистанцирования. Клиентам и персоналу положено держаться друг от друга на расстоянии полутора метров. Рестораны в Нидерландах должны открыться 1 июня после двухмесячного перерыва. Одновременное посещение ограничивается 30 клиентами.

Тем временем итальянские врачи заявили о том, что сила коронавируса начинает ослабевать. Болезнь уже не похожа на себя двухмесячной давности.

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