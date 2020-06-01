Итальянские врачи заявили о снижении активности коронавируса

Коронавирус, так сильно напугавший человечество, стал куда менее смертоносным и продолжает снижать свою активность. Клинически, он больше не существует в Италии, заявил главный врач больницы «Сан-Раффаэле» в Милане Альберто Зангрильо.

«Тесты, сделанные в течение последних десяти дней, показали вирусную нагрузку в количественном выражении. Она абсолютно бесконечно мала по сравнению с показателями, которые были месяц или два месяца назад», — цитирует Reuters слова высокопоставленного медика из итальянского региона, наиболее пострадавшего от пандемии.

Италия занимает третье место в мире по количеству погибших от COVID-19 и шестое — по числу зараженных. Впервые заболевание было выявлено 21 февраля. С тех пор в стране умерли 33 415 человек из 233 019 инфицированных. Однако число новых заражений и смертельных исходов неуклонно снижается в течение мая. Страна снимает часть жестких ограничений для граждан и экономики.

Зангрилло уверен, что некоторые эксперты слишком рано паникуют по поводу перспективы второй волны коронавируса. Политикам следует принять во внимание новую реальность. При этом правительство Италии призвало к осторожности, заявив, что еще слишком рано праздновать победу над COVID-19.

«Мы должны вернуться к нормальной жизни. И кто-то должен взять на себя ответственность за муки страны», — подчеркнул врач.

Предположения коллеги подтвердил и руководитель клиники инфекционных заболеваний больницы «Сан-Мартино» в Генуе Маттео Бассетти.

«Сила вируса два месяца назад была совсем не такой, как сегодня. Очевидно, что сейчас COVID-19 изменилась», — подчеркнул врач.

Тем временем в России болезнь, вызываемую коронавирусом, связали с «особенностями сосудов» и проблемами свертываемости крови.